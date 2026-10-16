भोपाल से दिल्ली ट्रांसफर होगा ट्विशा शर्मा केस? सुप्रीम कोर्ट में हुई अहम सुनवाई

टि्वशा शर्मा के परिवार के वकील अंकुर पांडे ने पत्रिका से बातचीत में बताया कि यहां जो सेशन कोर्ट में केस चल रहा था, उस पर स्टे कर दिया है। हमने ग्राउंड उठाया था कि जिस जज ने 24 घंटे के भीतर जमानत दे दी थी, उसी जज के पास इस केस को ट्रांसफर कर दिया, तो इसमें हमें फेयर ट्रायल कहां से मिलेगा। हमने कई डाक्यूमेंट सीलबंद लिफाफे में दिए थे और टि्वशा के परिवार ने मांग की थी कि हम नोएडा में रहते हैं, इन्होंने पहले भी इंवेस्टीगेशन में हस्तक्षेप किया है। प्रतिवादी पक्ष ने सीधे केबल वाले को फोन कर दिया, सीधे सीसीटीवी वाले को फोन कर दिया। इन सब ग्राउंड को लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल में चल रहे ट्रायल को स्टे कर दिया। भोपाल में यह केस पल्लवी द्विवेदी की कोर्ट में चल रहा है। इस पर दो सप्ताह में जवाब सीबीआई और आरोपी पक्ष से देने को कहा है। अंकुर पांडे ने बताया कि अब संभव है कि यह केस दिल्ली ट्रांसफर हो जाएगा।