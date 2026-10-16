Twisha Case: 157 दिन पहले सबको रूला गई थी टि्वशा, दहेज धाराएं भी हटी, क्या गिरिबाला को मिलेगी जमानत !

Twisha Sharma Case:एमपी के भोपाल शहर में सबसे चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में सभी की निगाहें टिकी हुई है। 12 मई 20205 को हुई ट्विशा की मौत के बाद से पूरे देश में ये मुद्दा तेजी से उजागर हुआ था कि कैसे कोई इंसान किसी के परिवार बेटी की जान ले सकता है। ट्विशा की मौत के बाद से ही उसके परिवार ने आरोपियों को सजा दिलाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी। ट्विशा के छोटे भाई ने अपनी बहन के इंसाफ दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया है। टि्वशा की मौत को आज 157 दिन हो चुके है लेकिन फिलहाल अभी इंसाफ के लिए थोड़ा समय और लग सकता है।