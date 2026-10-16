Bhopal News : अवकाश नकदीकरण, पेंशन अंशदान में 1 लाख करोड़ की गड़बड़ी, एयूएबी ने उठाई आवाज

एयूएबी के अनुसार, कर्मचारियों का तीसरा वेतन संशोधन एक जनवरी 2017 से लंबित है। वहनीयता संबंधी शर्त के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका। संगठन नेताओं का कहना है कि बीएसएनएल सार्वजनिक सेवा संबंधी जिम्मेदारियां निभाने की अपेक्षा की जाती है, इसलिए कर्मचारियों को वेतन संशोधन का लाभ देने के लिए इस शर्त में छूट दी जानी चाहिए। बीएसएनएल (BSNL) कर्मचारियों की यूनियन का कहना है कि अधिकारियों के गलत और विसंगतिपूर्ण फैसलों के कारण दूरसंचार विभाग को 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा है। कर्मचारियों का पेंशन अंशदान वास्तविक वेतन के बजाय वेतनमान के अधिकतम स्तर पर काटा जा रहा था। लंबे संघर्ष के बाद पिछले साल ही इसे बदला गया। इसी तरह दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों को बीएसएनएल (BSNL) में समाहित करते समय उनकी अर्जित छुट्टियां भी बीएसएनएल में ट्रांसफर कर दी गईं जिसका भुगतान विभाग को ही करना पड़ा।