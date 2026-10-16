” जमीन के पट्टे प्रदान करने का झांसा दे रही सरकार” जीतू पटवारी ने बीजेपी को घेरा

MP Congress : सीहोर जिले के कोसमी में वन विभाग की कार्रवाई पर प्रदेश की सियासत सरगर्म है। घटना के विरोध में भोपाल आ रहे आदिवासी परिवारों को राज्य सरकार ने जमीन के पट्टे देने और मकान तोड़ने की जांच का आश्वासन दिया है। इस पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने शुक्रवार को बीजेपी को घेरा है। उन्होंने आदिवासियों से कहा है कि सरकार पर भरोसा न करें। यह आपके घर, जमीन, सम्मान और भविष्य की निर्णायक लड़ाई है। इससे पहले गुरुवार को शुरू हुआ भोपाल पैदल मार्च देर रात स्थगित हो गया था। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से आदिवासी समाज के 16 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने और वन विकास निगम के अधिकारियों के कथित अशोभनीय व्यवहार की जांच का भरोसा दिया। इसके बाद प्रशासन ने बसों की व्यवस्था कर पैदल मार्च में शामिल आदिवासियों को उनके घर रवाना कर दिया था। इस पूरे मामले पर कांग्रेस नेताओं ने तंज कसा है।