Interview: ‘सही पकड़े हैं…!’ मर्यादा में रहकर नोक-झोंक से मिला प्यार, अंगूरी भाभी ने जेन-जी को दिया मैसेज

Bhopal news:मध्यप्रदेश में भोपाल शहर के जंबूरी मैदान में आयोजित 'पत्रिका प्रजेंट्स विमल भोजपाल गरबा महोत्सव' में बीते दिन शहरवासियों का उत्साह और भक्ति भाव चरम पर था। इस महाआयोजन में 25 हजार से अधिक पारंपरिक परिधानों में सजे-धजे युवाओं और कपल्स ने हिस्सा लिया। ढोल-ताशों की थाप और डांडिया की खनक के बीच देर रात गरबे का दौर चला टीवी अभिनेत्री शिवांगी अत्रे आकर्षक का केन्द्र रहीं। पूरा मैदान पारंपरिक धुनों से गूंजता रहा।