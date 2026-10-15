एमपी के गांवों से टैक्स वसूली के लिए बन सकता है नया आयोग, हर घर को देने होंगे 1200 रुपए

राज्य वित्त आयोग द्वारा अध्यक्ष जयमान सिंह पवैया के नेतृत्व में लगातार प्रदेश के विभिन्न जिलों के दौरे किए जा रहे हैं और वहां नगरीय और ग्रामीण निकायों के प्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठकें की जा रही हैं। इसमें यह बात निकलकर सामने आई कि ग्राम पंचायत यदि लोगों से टैक्स वसूली के लिए सख्ती शुरू कर दे तो सरपंच और अन्य जनप्रतिनिधियों का अगला चुनाव जीतना मुश्किल हो जाता है। इसके साथ आपसी वैमनस्य भी बढ़ता है। इसलिए वे इसमें ज्यादा रुचि नहीं दिखाते हैं। इसके साथ गांवों के लोगों के पास पैसा होने के बावजूद उनमें टैक्स देने की प्रवृत्ति कम होती है। इस प्रवृत्ति को सुधारना अब केन्द्रीय वित्त आयोग की रिपोर्ट के कारण भी जरूरी हो गया है। इसलिए राज्य वित्त आयोग ने जनप्रतिनिधियों के सुझावों के आधार पर पंचायतों की टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए नियामक आयोग बनवाने की पहल करने की सिफारिश की जाएगी।