एमपी में 128 पुलिसकर्मियों के प्रमोशन की तैयारी शुरु, PHQ ने मांगा सेवा रिकॉर्ड

Bhopal news: मध्यप्रदेश में पुलिसकर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। यहां पर पुलिस मुख्यालय ने साल 2027 के लिए पदोन्नति प्रक्रिया की तैयारी शुरू कर दी है। पुलिस मुख्यालय की कार्मिक शाखा ने प्रदेश की सभी पुलिस इकाइयों को निर्देश जारी कर संबंधित कर्मचारियों का सेवा विवरण निर्धारित प्रारूप में 16 अक्टूबर तक भेजने को कहा है। पीएचक्यू के आदेश के मुताबिक मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 के तहत चयन वर्ष 2027 में सामान्य शाखा संवर्ग के अंतर्गत विभिन्न शीघ्रलेखक, मुख्य लिपिक सहित अन्य संबंधित संवर्गों के कर्मचारियों को उच्च पदों पर पदोन्नति देने की प्रक्रिया के लिए जानकारी मांगी गई है।