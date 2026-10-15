एमपी में ‘8 हजार’ से ज्यादा अवैध कॉलोनी, घर बनाया तो खैर नहीं, होगी 10 साल की सजा, 5 करोड़ जुर्माना

कड़ी सजाः अवैध कॉलोनी विकसित करने पर अधिकतम 10 साल की सजा और पांच करोड़ रुपए तक जुर्माना।

विकास कार्य अनिवार्यः कॉलोनाइजर को पांच साल में सड़क, बिजली, पानी और सीवेज सहित जरूरी सुविधाएं विकसित करनी होंगी।

डिजिटल निगरानीः कॉलोनियों का ऑनलाइन रिकॉर्ड रखा जाएगा, ताकि खरीदार संपत्ति लेने से पहले उसकी वैधता जांच सकें।

15 दिन का नोटिसः अवैध कॉलोनी हटाने के लिए नोटिस: कार्रवाई नहीं होने पर निकाय ध्वस्तीकरण कर जमीन अपने कब्जे में ले सकेगा।

अधिकारियों की जवाबदेहीः कलेक्टर, निगम आयुक्त, पार्षद और सरपंच सहित संबंधित जिम्मेदारों की भूमिका तय होगी। कार्रवाई में देरी पर अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का भी प्रस्ताव है।

समय-सीमा में कार्रवाई: अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई के प्रत्येक चरण के लिए समय-सीमा निर्धारित करने का प्रावधान