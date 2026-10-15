IT कंपनी में आसानी से नहीं मिलेगी नौकरी ! मैनिट, ट्रिपलआइटी कैंपस प्लेसमेंट में नहीं आई ‘माइक्रोसॉफ्ट’

ट्रिपल आईटी के प्लेसमेंट अधिकारी डॉ. अजय श्रीवास्तव के अनुसार, आने वाले समय में अमेरिकी फैसले का असर भारतीय कंपनियों पर भी पड़ सकता है। कंपनियों को अमेरिकी बाजार से इतर दूसरे बाजारों में अपनी स्थिति मजबूत करने की जरूरत पड़ सकती है। इसका प्रभाव भविष्य में भर्ती और कैंपस प्लेसमेंट पर भी देखने को मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए केवल डिग्री के भरोसे रहना पर्याप्त नहीं होगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), मशीन लर्निंग, डेटा विश्लेषण और नई तकनीकों से जुड़ा व्यावहारिक ज्ञान रोजगार के अवसर बढ़ाने में मददगार हो सकता है।