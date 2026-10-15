लाल बत्ती पर NO स्टॉप ! चालान कटने से नहीं सुधर रहा ट्रैफिक, भोपाल के चौराहों पर नियमों की धज्जियां

Bhopal news: मध्यप्रदेश में भोपाल शहर के चौराहे पर लाल बत्ती जल रही है, लेकिन वाहन चालक रुकने के बजाय आगे बढ़ रहे है। कहीं रांग साइड से निकलने की जल्दबाजी है तो कहीं, सड़क पर खड़े ऑटो रास्ता रोक रहे है। पीछे वाहनों की कतार लंबी होती जा रही है, लोग हॉर्न बजा रहे है और हर किसी को जल्दी निकलने की चिंता है। शहर में इस तरह की तस्वीर देखकर लोगों में यह सवाल उठता है कि कार्रवाई का असर सड़कों पर क्यों नहीं दिख रहा है। ऐसे में शहर के प्रमुख मार्गों की पड़ताल में सामने आया कि पुलिस के लिए चालान काटना जरूरी है, लेकिन जाम खुलवाना और नियमों का पालन कराना पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है।