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MP Cabinet Decisions: दिवाली से पहले मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले, यहां देखें पूरी लिस्ट

MP Cabinet Decisions: त्योहारों से पहले मध्यप्रदेश सरकार के कई बड़े फैसले....। किसानों, कर्मचारियों के साथ ही कई प्रस्तावों पर लगी मोहर...।
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भोपाल

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Manish Gite

Oct 15, 2026

dr mohan yadav

MP Cabinet Decisions: गुरुवार 15 अक्टूबर को भोपाल में हुई कैबिनेट बैठक में सीएम मोहन यादव मंत्रिमंडल समूह से चर्चा करते हुए (फोटो dr mohan yadav x)

MP Cabinet Decisions: मोहन कैबिनेट की अहम बैठक गुरुवार सुबह मंत्रालय में हुई। जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई। इससे तीन दिन पहले हुई विशेष कैबिनेट में इन प्रस्तावों को शामिल नहीं किया गया था।

मोहन मंत्रिमंडल समूह की हुई गुरुवार को बैठक में कई प्रस्तावों को पास कर दिया गया। यह बैठक मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई। इस फैसले की जानकारी मंत्री ने दी। बैठक की शुरुआत वंदेमातरम गायन के साथ हुई। दिवाली से पहले हुई इस बैठक में सौगातों का पिटारा खोला गया। खास बात यह भी है कि कैबिनेट बैठक के बाद मीडियाकर्मियों को फोन करके आमंत्रित किया गया था।

समाचार अपडेट किया जा रहा है।

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Updated on:

15 Oct 2026 12:44 pm

Published on:

15 Oct 2026 12:17 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / MP Cabinet Decisions: दिवाली से पहले मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले, यहां देखें पूरी लिस्ट

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