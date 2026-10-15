MP Cabinet Decisions: दिवाली से पहले मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले, यहां देखें पूरी लिस्ट

मोहन मंत्रिमंडल समूह की हुई गुरुवार को बैठक में कई प्रस्तावों को पास कर दिया गया। यह बैठक मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई। इस फैसले की जानकारी मंत्री ने दी। बैठक की शुरुआत वंदेमातरम गायन के साथ हुई। दिवाली से पहले हुई इस बैठक में सौगातों का पिटारा खोला गया। खास बात यह भी है कि कैबिनेट बैठक के बाद मीडियाकर्मियों को फोन करके आमंत्रित किया गया था।