एमपी में कांग्रेस का आखिरी गढ़ भी ढहाने की तैयारी, बीजेपी का बड़ा प्लान

मध्यप्रदेश का छिंदवाड़ा जिला आदिवासी बाहुल्य है। यहां शुरु से ही कांग्रेस का वर्चस्व है। यहां तक कि आपातकाल के बाद जब 1977 में लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की देशभर में बुरी हार हुई थी तब भी छिंदवाड़ा सीट से उसे जीत हासिल हुई थी। कांग्रेस के गार्गीशंकर मिश्र ने भारतीय लोकदल के उम्मीदवार प्रतुलचंद्र द्विवेदी करीब 2369 वोटों से हराया था। बाद में कमलनाथ के नेतृत्व में छिंदवाड़ा जिला कांग्रेस का गढ़ बन गया। हालांकि पिछले लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने इसमें सेंध लगा दी। बीजेपी के बंटी साहू ने कांग्रेसी उम्मीदवार कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ को मात देकर यह सीट छीन ली थी।