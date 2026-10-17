तीन हजार से ज्यादा ऑटो में ढोए जा रहे मासूम, 4 साल में केवल 106 पर जुर्माना

8 ऑटो पर 34,900 रुपए जुर्माना, 10 जब्त, परमिट-फिटनेस व बीमा की भी अनदेखी

स्कूली वाहनों की सुरक्षा का मामला हाईकोर्ट तक पहुंचने के बाद क्षेत्रीय परिवहन विभाग (आरटीओ) सड़क पर उतरा तो बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी नियमों की अनदेखी सामने आई। स्कूली बच्चों को लाने-ले जाने में लगे कई ऑटो क्षमता से अधिक सवारियां बैठाकर चलते मिले। कुछ के पास परमिट नहीं था, तो कुछ ऑटो बिना वैध फिटनेस और बीमा के संचालित हो रहे थे। कार्रवाई के दौरान आरटीओ की टीम ने आठ ऑटो पर जुर्माना लगाया और 10 ऑटो जब्त किए। विभाग ने मुरार स्थित कालपी ब्रिज पर कार्रवाई की। स्कूली बच्चों को घर से स्कूल और स्कूल से घर पहुंचाने के लिए ऑटो का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इन वाहनों में नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, इसकी जांच जरूरी है। क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाया जा रहा था। बच्चों की सुरक्षा पर सवाल खड़े होते हैं। वहीं, परमिट, फिटनेस और बीमा जैसे जरूरी दस्तावेजों के बिना वाहन चलना भी नियमों के पालन पर सवाल उठाता है।