Gwalior Accident: ‘200 की स्पीड से आया था ट्रक, ब्रेक हो गए थे फेल’, शीतला माता मंदिर हादसे पर दुकानदार का खुलासा

हादसे में प्रभावित एक दूकानदार ने बताया कि यहां उनकी एक दुकान हुआ करती थी जिसमे उनके पिता सहित दो रिश्तेदार और एक व्यक्ति बैठा करते थे यह चारों लोग घायल है और उनका उपचार चल रहा है। दुकानदार ने बताया कि ऊपर ढलान की तरफ से ट्रक नीचे करीब 150 से 200 किलोमीटर/प्रति घंटा की रफ्तार से नीचे आया था। स्थानीय लोगों का मानना है कि ट्रक का ब्रेक फैल हो गया था। हालांकि, पुलिस ने अब तक इसकी पुष्टि नहीं की है। दुकानदार ने आगे भावुक होकर बताया कि ट्रक ने हमारी दुकानों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। हमारी दुकान के बगल में दो-तीन और भी दुकानें थी। वे पूरी तरह से खत्म हो गई हैं। हमारी दुकान भी पूरी तरह से खत्म हो गई है, अब वो है ही नहीं।