छतरपुर में घर लौट रही पत्नी पर गिरा बिजली का तार, बचाने पहुंचा पति भी चपेट में आया, पसरा मातम

पति-पत्नी के अचेत होकर गिरने के बाद प्रत्यक्षदर्शी महिला दौड़ते हुए गांव पहुंची और ग्रामीणों को घटना की जानकारी दी। ग्रामीण मौके पर पहुंचे और अचेत हालत में चंद्रभान व उसकी पत्नी रुक्मन को अस्पताल पहुंचाया लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने जांच के बाद पति-पत्नी को मृत घोषित कर दिया। एक साथ एक ही परिवार के दो युवा सदस्यों की मौत से जिला अस्पताल परिसर में परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। घटना की खबर से जैतुपुरा गांव में भी मातम छा गया है। सूचना मिलने पर पहुंची मातगुवां थाना पुलिस ने शवों का पंचनामा बनाकर मामले की जांच शुरू कर दी है।