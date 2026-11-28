छतरपुर. शहर में हरियाली बढ़ाने के नाम पर लाखों रुपए खर्च हुए, लेकिन पौधों को जीवित रखने की व्यवस्था नहीं हो सकी। अब जिन स्थानों पर हजारों पौधे सूख चुके हैं, वहीं दोबारा पौधरोपण के लिए 40 लाख रुपए खर्च करने की तैयारी है। नगर पालिका ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में करीब 41 हजार पौधों की खरीदी और रोपण पर 23 लाख रुपए खर्च किए थे। इससे पहले 2021 से 2025 के बीच भी 30 हजार पौधे लगाए गए थे।