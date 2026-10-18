ग्वालियर हादसे का हत्यारा ट्रक चालक राजस्थान से गिरफ्तार, मालिक को भी पकड़ा

पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपी ट्रक चालक और ट्रक मालिक से पूछताछ की जा रही है। हालांकि, शुरुआती तौर पर पता चला है कि, ट्रक चालक एमपी से बाहर का निवासी है, जिसके चलते उसे रास्ते का अनुमान नहीं था और वो गूगल मेप की सहायता से उस क्षेत्र से गुजर रहा था। हालांकि, हादसे का कारण क्या था फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। शुरुआत में ब्रैक फेल होने से हादसा होने की जानकारी सामने आई थी। लेकिन, ये हादसा महज ब्रैक फेल होने के कारण हुआ है या लापरवाहीपूर्वक इसकी जांच की जा रही है।