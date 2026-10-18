Gwalior Accident: ‘मेरा बेटा जिंदा था, पुलिस ने कहा- पोस्टमार्टम के लिए भेज दो’, भावुक मां ने लगाया आरोप, अब तक 14 की मौत

Gwalior Sheetla Mata Temple Accident Update:ग्वालियर के प्राचीन शीतला माता मंदिर में नवरात्री के सातवें दिन शनिवार-रविवार की रात हुए हादसे को लेकर लगातार नई अपडेट सामने आ रही है। हादसे में घायलों का इलाज करने वाले जन आरोग्य अस्पताल के डॉ. सुधीर सक्सेना 13 लोगों की मौत और 40 से अधिक लोगों के घायल होने की पुष्टि की है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हादसे में अब तक 14 श्रद्धालुओं की मौत की बात सामने आई है। उन्होंने बताया कि 5-6 घायलों की स्थिति फिलहाल गंभीर बनी हुई है। डॉक्टर ने बताया कि मृतकों में बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल है। डॉक्टरों की टीम रात से ही घायलों के इलाज में लगी है। उन्होने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो डॉक्टरों की और भी टीमों को अस्पताल बुलाया जाएगा।