ग्वालियर हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गजों ने जताया शोक

शीतला माता मंदिर हादसे पर देश के दिग्गजों ने जताया शोक (फोटो सोर्स: Patrika)
Gwalior News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित शीतला माता मंदिर दर्शन करने आए 45 से अधिक श्रद्धालुओं को अनियंत्रित ट्रक द्वारा रौंदे जाने के बाद देशभर में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। देर रात हुए इस भीषण हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत की फुष्टि हो चुकी है। जबकि, कई लोगों की हालत अब भी बेहद नाजुक बनी हुई है। इधर, हादसे को लेकर जहां एक तरफ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शोक व्यक्त करते हुए मृतकों को मुआवजा राशि देने का ऐलान किया है तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी समेत भाजपा-कांग्रेस से जुड़े देश के कई दिग्गज नेताओं ने दुख व्यक्त किया है।
बताया जा रहा है कि, अनियंत्रित होकर ढाल पर लुढ़कते हुए आए ट्रक की चपेट में आने से अब तक एक पुलिस जवान समेत 15 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। हादसे को लेकर कलेक्टर रुचिका चौहान ने बताया कि, हादसा चीनौर रोड पर ढलान के पास हुआ है। सभी श्रद्धालु शीतला माता मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे।
हादसे को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शोक व्यक्त किया है। उन्होंने अपने आधिकारिक शोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में हुई सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु का समाचार दुखद है। मैं शोक संतप्त परिवारजनों के प्रति गहन संवेदना व्यक्त करती हूँ और घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ।
वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए जान गवाने वाले श्रद्धालुओं को पीएम राहत कोष से 2 लाख और और घायलों को 50 हजार अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने पीएमओ के आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि, 'मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुए हादसे में लोगों की जान जाने की खबर से बहुत दुख हुआ। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ।
इस हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को PMNRF (प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष) से 2-2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे।'
इससे पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घटना पर शोक व्यक्त करते हुए हादसे के मृतकों और घायलों को मुआवजा राशि देने की घोषणा की है। साथ ही, दो मंत्रियों समेत अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए हैं। उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि, 'ग्वालियर में हुए ट्रक हादसे में श्रद्धालुओं की मृत्यु का समाचार अत्यंत हृदयविदारक है। इस दुःख की घड़ी में राज्य सरकार सभी प्रभावित परिवारों के साथ है। सभी मृतकों के परिजन के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं।
'राज्य शासन की ओर से मृतकों के परिजन को 4-4 लाख रुपए, गंभीर घायलों को 2-2 लाख रूपए और अन्य घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। सभी घायलों का नि:शुल्क उपचार किया जाएगा। प्रभावित परिवार ग्वालियर, शिवपुरी और श्योपुर से हैं। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री एंदल सिंह कंसाना जी और कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला को ग्वालियर पहुंचने के निर्देश भी दिए हैं।' सीएम ने आगे लिखा कि, बाबा महाकाल से प्रार्थना है कि दिवंगतों को अपने श्रीचरणों में स्थान दें, शोकाकुल परिजनों को यह गहन दुःख सहन करने की शक्ति एवं घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें।
वहीं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हादसे पर गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि, 'ग्वालियर, मध्य प्रदेश में शीतला माता मंदिर के पास एक बेकाबू ट्रक द्वारा हुए भीषण हादसे में कई श्रद्धालुओं की मृत्यु की खबर बेहद दुखद है। इस दुर्घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। दुख की इस घड़ी में उनके साथ हूं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं।'
विधानसभा अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हादसे पर शोक व्यक्त करते हुए पोस्ट किया कि, 'ग्वालियर में शीतला माता मंदिर के पास अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से कई श्रद्धालुओं के असमय निधन का समाचार अत्यंत ही दुःखद एवं हृदयविदारक है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगतों को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करे, एवं घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले।'
एक अन्य पोस्ट में उन्होंने लिखा कि, 'मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव जी ने तुरंत ही घटना का संज्ञान लेते हुए मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये, गंभीर घायलों को 2-2 लाख रूपये और अन्य घायलों को 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री जी का हार्दिक आभार!'
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