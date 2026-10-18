ग्वालियर हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गजों ने जताया शोक

Gwalior News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित शीतला माता मंदिर दर्शन करने आए 45 से अधिक श्रद्धालुओं को अनियंत्रित ट्रक द्वारा रौंदे जाने के बाद देशभर में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। देर रात हुए इस भीषण हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत की फुष्टि हो चुकी है। जबकि, कई लोगों की हालत अब भी बेहद नाजुक बनी हुई है। इधर, हादसे को लेकर जहां एक तरफ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शोक व्यक्त करते हुए मृतकों को मुआवजा राशि देने का ऐलान किया है तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी समेत भाजपा-कांग्रेस से जुड़े देश के कई दिग्गज नेताओं ने दुख व्यक्त किया है।