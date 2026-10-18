ग्वालियर हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश, 7 दिन में सामने आएगा दुर्घटना का सच

आपको बता दें कि, शीतला माता मंदिर के पास एक अनियंत्रित ट्रक द्वारा करीब 45 श्रद्धालुओं को रौंदे जाने की जानकारी सामने आई है। अबतक घायलों में से 15 की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 8 लोगों की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। इधर, घटना के बाद ट्रक छोड़कर मौके से फरार हुए चालक और ट्रक मालिक को राजस्थान के धौलपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना के कारणों को लेकर दोनों से पूछताछ जारी है। वहीं, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मामले पर कार्रवाई करते हुए लापरवाही बरतने वाले सीएसपी को हटा दिया है, जबकि व्यवस्थाओं की ड्यूटी पर तैनात 8 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है।