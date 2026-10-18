विंटर शेड्यूल: दिल्ली के लिए अकासा एयर की फ्लाइट अब हफ्ते में तीन दिन, टाइम टेबल में आंशिक बदलाव

सप्ताह में अब छह दिन मिलेगी सुविधा

नए विंटर शेड्यूल के तहत अकासा एयर की फ्लाइट सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को संचालित होगी। अभी तक यह सोमवार और शुक्रवार को ही उड़ान भरती थी। यात्रियों की मांग को देखते हुए बुधवार का दिन भी जोड़ा गया है। दिल्ली रूट पर इंडिगो की फ्लाइट मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को संचालित होती है। इस तरह यात्रियों को सप्ताह में छह दिन दिल्ली के लिए हवाई सेवा मिलेगी।