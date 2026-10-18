जयपुर व्यापार मंडल का बड़ा फैसला : दीपावली कॉर्निवाल-2026 का सामूहिक बहिष्कार, नहीं सजेंगे बाजार

बैठक में व्यापारियों ने कहा कि बाजारों की सजावट कोई एक दिन का काम नहीं है। इसके लिए कारीगरों की व्यवस्था, स्वागत द्वार तैयार करना, बिजली की लाइटिंग लगाना और अन्य सजावटी सामग्री जुटाने में समय लगता है। दीपावली के बाद सजावट को सुरक्षित तरीके से हटाना भी जरूरी है। ऐसे में केवल 11 दिन की अनुमति से पूरी व्यवस्था संभालना मुश्किल हो जाता है। कम समय में काम कराने से लागत बढ़ने और कारीगरों की उपलब्धता प्रभावित होने की आशंका भी रहती है। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए शहर के 125 व्यापार मंडलों ने इस साल सामूहिक सजावट नहीं करने पर सहमति जताई। व्यापार मंडल ने स्पष्ट किया कि यह फैसला किसी परंपरा के विरोध में नहीं, बल्कि व्यापारियों की समस्याओं और मांगों को सामने लाने के उद्देश्य से लिया गया है।