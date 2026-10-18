राजस्थान पुलिस का संदेश: महिलाओं की सुरक्षा उनके हाथ में, ये 5 चीजें बैग में हमेशा रखें

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राजस्थान पुलिस ने महिला सुरक्षा सप्ताह के अवसर पर महिलाओं और युवतियों के लिए एक महत्वपूर्ण जागरूकता संदेश जारी किया है। पुलिस ने साफ कहा है कि “आपकी सतर्कता और तैयारी ही आपकी सुरक्षा है।” अचानक किसी खतरे या असुरक्षा की स्थिति में घबराने के बजाय शांत रहकर अपने हैंडबैग में मौजूद सुरक्षा उपकरणों का सही इस्तेमाल करना जानना बेहद जरूरी है। राजस्थान पुलिस हर महिला को आत्मनिर्भर और सतर्क बनने के लिए प्रेरित कर रही है।
पुलिस ने हैंडबैग में हमेशा रखने योग्य पांच महत्वपूर्ण चीजों के बारे में विस्तार से बताया है। ये उपकरण आपात स्थिति में जान बचाने वाले साबित हो सकते हैं।
1. पेपर स्प्रे (PepperSpray): हमलावर से बचाव के लिए आवश्यकतानुसार इस्तेमाल करें और तुरंत सुरक्षित स्थान की ओर बढ़ें।
2. सीटी (Whistle): खतरा महसूस होते ही तेज आवाज में बजाकर आसपास के लोगों का ध्यान आकर्षित करें।
3. पावर बैंक: मोबाइल फोन हमेशा चार्ज रखें ताकि संकट के समय तुरंत किसी से संपर्क किया जा सके।
4. फोल्डेबल टॉर्च: अंधेरे में रास्ता देखने और आसपास की स्थिति को पहचानने में मददगार।
5. इमरजेंसी कॉन्टैक्ट कार्ड: जरूरी नंबर लिखकर कार्ड अपने बैग में रखें ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद मिल सके।
राजस्थान पुलिस ने महिलाओं को RajCopCitizenApp के ‘NeedHelp’ फीचर का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। किसी भी आपात स्थिति में यह फीचर तुरंत मदद उपलब्ध करा सकता है। इसके अलावा आपातकालीन नंबर 112, महिला गरिमा हेल्पलाइन 1090 और निर्भयाव्हाट्सऐप हेल्पलाइन 8764866090 / 91 / 92 / 93 पर भी संपर्क किया जा सकता है।
पुलिस का संदेश साफ है कि सिर्फ उपकरण रखना काफी नहीं, बल्कि उनका सही और समय पर इस्तेमाल जानना भी जरूरी है। अचानक खतरा महसूस होने पर घबराहट में फैसले न लें। शांत रहें, उपलब्ध सुरक्षा साधनों का इस्तेमाल करें और तुरंत मदद के लिए संपर्क करें। महिला सुरक्षा सप्ताह के दौरान राजस्थान पुलिस पूरे राज्य में जागरूकता अभियान चला रही है ताकि हर महिला खुद को सुरक्षित महसूस कर सके।
राजस्थान पुलिस ने दोहराया कि वह आमजन की सेवा और सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर है। महिलाओं को सलाह दी गई है कि वे इन सुरक्षा उपायों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और दूसरों को भी जागरूक करें। थोड़ी सी तैयारी और सतर्कता बड़े खतरे से बचा सकती है।राजस्थान पुलिस का यह अभियान महिला सुरक्षा को सिर्फ नारे तक सीमित न रखकर व्यावहारिक और आत्मनिर्भर बनाने पर जोर देता है। अपनी सुरक्षा खुद सुनिश्चित करें और सुरक्षित रहें।
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