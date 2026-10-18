राजस्थान पुलिस का संदेश: महिलाओं की सुरक्षा उनके हाथ में, ये 5 चीजें बैग में हमेशा रखें

राजस्थान पुलिस ने दोहराया कि वह आमजन की सेवा और सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर है। महिलाओं को सलाह दी गई है कि वे इन सुरक्षा उपायों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और दूसरों को भी जागरूक करें। थोड़ी सी तैयारी और सतर्कता बड़े खतरे से बचा सकती है।राजस्थान पुलिस का यह अभियान महिला सुरक्षा को सिर्फ नारे तक सीमित न रखकर व्यावहारिक और आत्मनिर्भर बनाने पर जोर देता है। अपनी सुरक्षा खुद सुनिश्चित करें और सुरक्षित रहें।