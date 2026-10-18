सिंहस्थ की तैयारी में 25 हजार करोड़ के विकास कार्य, सीएम मोहन यादव ने बड़नगर में किया फूड प्रोसेसिंग पार्क का ऐलान

उन्होंने ये भी कहा कि, प्रदेश सरकार ने एशिया से विलुप्त हो चुके चीतों को दोबारा प्रदेश में स्थापित करने का काम किया है। सड़क दुर्घटना में घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले राहवीरो को 25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। साथ ही, आवश्यकता पर एयर एम्बुलेंस और हेली सेवा के माध्यम से निः शुल्क उपचार उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की गई है। प्रदेश से नक्सलवाद समाप्त हो गया है, मध्य प्रदेश लाल सलाम को आखिरी सलाम करने वाला प्रदेश बन गया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि, बड़नगर में कवि प्रदीप सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। साथ ही गीता भवन का निर्माण भी होगा।