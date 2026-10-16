उज्जैन में खड़े हनुमानजी को एक इंच भी नहीं हिला पाए, अब मां सीता के स्थापित मंदिर पर कार्रवाई, 20 धर्मस्थलों पर लाल निशान

Avighna Vinayak Temple: मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में सिंहस्थ-2028 से जुड़े विकास कार्य के काम तीव्र गति चल रही है। इसी बीच शहर के अंकपात से खाकचौक तक सड़क चौड़ीकरण (Road Widening) का प्रस्ताव प्राचीन मंदिरों और धार्मिक स्थलों को प्रभावित करने से जुड़ा सवाल बन गया है। खड़े हनुमानजी की प्रतिमा (Khade Hanumanji Idol) के विस्थापन का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि यूडीए की ओर से करीब 45 फीट चौड़े अंकपात-खाकचौक मार्ग को 100 फीट तक चौड़ा करने की योजना में 20 से अधिक मंदिरों और धर्मस्थलों के लाल निशान लगाए गए है। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद एक बार फिर पुजारियों की चिंता बढ़ गई है। बता दें कि, इन अभी मंदिरों का पौराणिक महत्त्व है। यही नहीं, एक मंदिर ऐसा भी है जिसे खुद मां सीता द्वारा स्थापित किए जाने की मान्यता है।