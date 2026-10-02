राहुल गांधी का अगला पड़ाव उज्जैन! छात्रों और आदिवासियों के बाद अब कार्यकर्ताओं से करेंगे चर्चा

सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी अक्टूबर के अंतिम हफ्ते या नवंबर माह में उज्जैन (Rahul Gandhi ujjain visit) आ सकते है। वह यहां ब्लॉक-मंडल अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे। राहुल गांधी आगामी विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करेंगे और कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करेंगे। कांग्रेस सांसद उज्जैन में संगठन सृजन अभियान के तहत नियुक्त हुए नए पदाधिकारियों के साथ रतलाम, शाजापुर, देवास, आगर मालवा, मंदसौर और नीमच जिले के कार्यकर्ताओं से भी संवाद करेंगे। इसके अलावा वह उज्जैन संभाग के कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ आगे की रणनीति को लेकर भी बैठक करेंगे। बता दें कि, राहुल गांधी का यह एक महीने में मध्य प्रदेश का तीसरा दौरा होगा।