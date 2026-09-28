उज्जैन में मस्जिद तोड़ने पर बिफराए लोग, बवाल के बाद कई हंगामाई गिरफ्तार

नगर निगम के अनुसार सिंहस्थ के दौरान यातायात और श्रद्धालुओं की आवाजाही के लिए कंठाल से गोपाल मंदिर मार्ग का चौड़ीकरण मास्टर प्लान के तहत जरूरी है। निगम के नोटिस के अनुसार प्रस्तावित 15 मीटर सड़क संरेखण में मस्जिद का करीब 39.33 वर्गमीटर निर्माण बाधक है। हाईकोर्ट में निगम ने इसे सार्वजनिक यातायात और सिंहस्थ की भीड़ प्रबंधन से जुड़ा काम बताया है। अब सोमवार की सुनवाई तय करेगी कि प्रशासन की कार्रवाई आगे बढ़ती है या कानूनी प्रक्रिया में नया मोड़ आता है।