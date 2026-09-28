उज्जैन की शाही मस्जिद कमेटी को इंदौर हाईकोर्ट से झटका, जारी रहेगा सड़क चौड़ीकरण

इस मामले में उज्जैन शहर काजी खलीक-उर-रहमान ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि, मस्जिद का मामला रात में ही आपसी सहमति से सुलझ गया था। ऐसी कोई स्थिति नहीं है, जिसके लिए किसी को वहां जाने की जरूरत है। उन्होंने सभी से अपील की है कि, किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें और अफवाहों के चलते घर से बाहर निकलकर गैरजरूरी तौर पर मौके पर न जाएं।'