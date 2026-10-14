उज्जैन के हरसिद्धि मंदिर में क्यों जलाए जाते हैं हजारों दीप? राजा विक्रमादित्य और मां सती से जुड़ी है मान्यता

हरसिद्धि मंदिर की चारदीवारी के अंदर 4 प्रवेश द्वार हैं। मंदिर का मुख्य द्वार पूर्व दिशा की ओर है। जिस पर सुंदर बंगले बने हुए हैं। बंगले के निकट दक्षिण-पूर्व के कोण में एक बावड़ी बनी हुई है, जिसके अंदर एक स्तंभ है। यहां श्रीयंत्र बना हुआ स्थान है। इसी स्थान के पीछे भगवती अन्नपूर्णा की सुंदर प्रतिमा है। मंदिर के पूर्व द्वार से लगा हुआ सप्तसागर रुद्रसागर तालाब है। रुद्रसागर के सुरम्य तट पर चारों ओर मजबूत प्रस्तर दीवारों के बीच यह सुंदर मंदिर बना हुआ है। मंदिर के ठीक सामने दो बड़े दीप-स्तंभ खड़े हुए हैं। नवरात्र के अलावा वर्तमान में वर्षभर इन पर दीप मालाएं लगाई जाती हैं। मंदिर के पीछे 84 महादेव में सर्वप्रथम क्रम पर आने वाले अगस्तेश्वर महादेव और संतोषी माता का प्राचीन सिद्ध स्थान है।