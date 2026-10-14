देवरहा बाबा की रहस्यमयी दुनिया: लकड़ी के मचान पर रहने वाले संत, जिनसे जुड़ी हैं इंदिरा गांधी से अटल बिहारी वाजपेयी तक की कहानियां



इस फिल्म का निर्माण 'ओजस फिल्म्स' के बैनर तले किया जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को ब्रिटेन में स्थापित भारतीय मूल की कारोबारी पूनम गुप्ता और अमरीका में रहने वाले उद्यमी विकल्प पालीवाल मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। बताया जाता है कि देवरहा बाबा की रहस्यमयी आयु, पेड़ बने मचान पर रहने का उनका अनूठा अंदाज और देश-विदेश की प्रमुख हस्तियों से उनके जुड़ाव को गहन शोध के साथ दिखाया जाएगा। रिसर्च में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम, भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दिग्गजों के साथ बाबा की मुलाकातों के प्रसंग शामिल हैं। इसके अलावा नीम करोली बाबा और देवरहा बाबा के बीच के आत्मीय संबंधों के प्रसंगों को भी इस शोध का हिस्सा बनाया गया है।