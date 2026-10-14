बिजली की बढ़ती जरूरत और स्वच्छ ऊर्जा की चुनौती: भारत के ऊर्जा भविष्य का समीकरण क्या होगा?

Renewable Energy India: भारत में बिजली की तेजी से बढ़ती मांग के बीच कोयला आधारित बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) के अध्यक्ष घनश्याम प्रसाद ने मंगलवार को कहा कि बिजली की खपत में अनुमान से ज्यादा बढ़ोतरी के कारण देश को अगले दशक में स्थिर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कोयला बिजली क्षमता विस्तार की योजनाओं पर दोबारा विचार करना पड़ सकता है। भारतीय चैंबर ऑफ कॉमर्स के एक कार्यक्रम में प्रसाद ने कहा कि बिजली की मांग बढ़ने के साथ उसकी लगातार आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भरोसेमंद स्रोतों की जरूरत भी बढ़ती है। उनके मुताबिक, मौजूदा विस्तार योजनाओं से आगे बढ़कर 105 से 150 गीगावाट (GW) तक अतिरिक्त कोयला आधारित क्षमता की जरूरत पड़ सकती है।