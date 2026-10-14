किर्गिस्तान में पानी के नीचे मिला प्राचीन शहर, पोम्पेई जैसी तबाही के संकेत तलाश रहे वैज्ञानिक

यह प्राचीन शहर झील की सतह से करीब एक से चार मीटर नीचे स्थित है। वैज्ञानिक अब यह पता लगाने में जुटे हैं कि शहर कितना बड़ा था और यहां किस तरह की इमारतें मौजूद थीं। रूसी विज्ञान अकादमी के भूवैज्ञानिकों के अनुसार, किसी बड़े भूकंप या अन्य प्राकृतिक आपदा के कारण शहर जलमग्न हो गया होगा। शहर की स्थिति और अचानक उसके डूबने की संभावना ने वैज्ञानिकों का ध्यान खींचा है। इस खोज की तुलना इटली के प्राचीन पोम्पेई शहर से भी की जा रही है। पोम्पेई कभी एक विकसित सभ्यता, संस्कृति और व्यापार का प्रमुख केंद्र था, लेकिन प्राकृतिक आपदा के कारण उसका अस्तित्व अचानक समाप्त हो गया था।