Ujjain Crime: गुमसुम रह रही बेटी ने 5 दिन बाद तोड़ी चुप्पी, माता-पिता के ‘पैरों के नीचे से खिसकी जमीन’

Ujjain Minor Girl Crime: मध्यप्रदेश के उज्जैन में एक नाबालिग युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। नाबालिग 26 सितंबर को लापता हुई और फिर 27 सितंबर को अपने घर लौट आई थी। वापस लौटने पर माता-पिता ने उससे पूछताछ की तो बेटी ने अपहरण होने की बात बताई थी। वापस लौटने के बाद से बेटी गुमसुम रहने लगी थी, माता-पिता ने भरोसे में लेकर उससे बात की तो उसने बताया कि चार युवकों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया है। बेटी की बात सुनते ही माता-पिता हैरान रह गए, परिजन बेटी को पुलिस थाने लेकर पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई।