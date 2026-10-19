एमपी में 2.40 लाख ‘गन लाइसेंस’ की वैधता खत्म, कारतूस के लिए आया नया नियम

शस्त्र लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था होने के बावजूद ऑफलाइन आवेदन लिए जा रहे थे। इन कार्यालयों से लाइसेंस संबंधी प्रस्ताव गृह विभाग को भौतिक रूप से भेजे जा रहे थे। समीक्षा में इसे निर्धारित ऑनलाइन प्रक्रिया के अनुरूप नहीं पाया गया। तय किया गया कि 1 नवंबर से शस्त्र लाइसेंस संबंधी आवेदन केवल एनडीएएल पोर्टल के माध्यम से लिए जाएंगे। जिला दंडाधिकारी कार्यालयों में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार करने और प्रस्तावों को भौतिक रूप से गृह विभाग भेजने की व्यवस्था समाप्त की जाएगी। निर्देशों का पालन नहीं करने वाले कार्यालयों को चेतावनी भी दी गई है।