भाजपा की एक्सपायरी डेट वाले बयान पर भड़के एमपी के नेता, दी तीखी प्रतिक्रिया

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को कहा कि राहुल गांधी का यह बयान हास्यास्पद है, क्योंकि यह बात एक फेल प्रोडक्ट की तरह से आ रही है। राहुल के इस बयान पर सोशल मीडिया एक्स पर शिवराज सिंह चौहान ने लिखा कि यह सुनकर हंसी आती है कि जो प्रोडक्ट अपने 99 लांच प्रयासों में हर बार क्वालिटी चेक में फेल रहा, वह अब भाजपा की एक्सपायरी डेट के बारे में बात कर रहा है। एक अन्य पोस्ट में शिवराज सिंह ने विपक्ष के बारे में कहा कि सत्ता परिवर्तन गैंग सफल नहीं हो पाया, क्योंकि देश के युवाओं, किसानों और महिलाओं को देश के नेतृत्व पर भरोसा है।