शराब फैक्ट्रियों-वेयरहाउस मालिकों को छोड़ा, जीतू पटवारी बोले: केवल ड्राइवर, क्लीनर पर केस कर रही सरकार

Jitu Patwari : मध्यप्रदेश में शराब के अवैध कारोबार का मुद्दा ठंडा नहीं हो रहा। शराब तस्करी रोकने गए खातेगांव थाना प्रभारी दिलीप पुरी की एक नवंबर को ट्रक से कुचलकर हत्या के मामले में आरोपी मोहिन जायसवाल की अहमदाबाद के अस्पताल में ब्रेन स्ट्रोक से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह दो दिन से अस्पताल में भर्ती था। इससे अब गुजरात सिंडिकेट की कडिय़ों को जोडऩे में पुलिस के सामने चुनौती खड़ी हो सकती है। इधर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने शराब तस्करी के मामले में फैक्ट्रियों, वेयरहाउस मालिकों को जांच के दायरे से छोड़ने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार केवल ड्राइवर, क्लीनर पर ही कार्रवाई कर रही है।