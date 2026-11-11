एमपी में अब पड़ेगी कड़ाके की ठंड, पश्चिमी विक्षोभ के असर से गिरेगा पारा

Western Disturbance : मध्यप्रदेश में मौसम अब धीरे-धीरे तेज सर्दी की ओर बढऩे लगा है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हवा का रुख बदल रहा है, आगे उत्तरी हवाएं प्रभावी होंगी, जिससे रात के तापमान में गिरावट आएगी। इस समय भी एक पश्चिमी विक्षोभ प्रभावी हो रहा है। इसके चलते तापमान में और 2 से 3 डिग्री तक गिरावट हो सकती है और रात में सर्दी बढ़ सकती है। IMD (मौसम केंद्र) भोपाल के मुताबिक, अगले 4 दिनों के अंदर न्यूनतम तापमान में कम से कम 2 डिग्री की गिरावट हो सकती है। दिवाली पर पटाखों के कारण प्रदेश भर में एक्यूआई भी बढ़ा है जिसका मौसम पर असर साफ देखा जा रहा है।