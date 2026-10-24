उज्जैन में 13 मंदिरों का होगा कायाकल्प, महाकाल लोक के बाद फिर बना बड़ा प्लान

हालिया समय का सबसे बड़ा विस्तार महाकाल लोक बनने के बाद हुआ। यदि आधुनिक युग के सबसे बड़े विस्तार और कायाकल्प की बात करें, तो अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 'श्री महाकाल लोक' (कॉरिडोर) के पहले चरण का लोकार्पण किया गया था। इस योजना के तहत मंदिर परिसर का दायरा कई गुना बढ़ गया, जिसमें रुद्रसागर का पुनरुद्धार, मुरल वॉल, शिव स्तंभ और आधुनिक सुविधाओं का निर्माण हुआ। इस बदलाव के होने से महाकाल मंदिर में हर दिन डेढ़ से दो लाख श्रद्धालुओं के आने का क्रम बन गया है। यही नहीं पर्व- त्योहारों पर यह भीड़ और अधिक बढ़ जाती है।