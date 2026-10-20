रोज 15 किमी पैदल चलेंगे 79 साल के दिग्विजय सिंह, हिंदूवादी नेता ने किया बड़ा कमेंट

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व अकाउंट्स इंचार्ज और सह-कार्यालय प्रमुख महिपाल सिंह ने उज्जैन में दिग्विजय सिंह की यात्रा का समर्थन किया। उन्होंने कहा, "मैं बस इतना कह सकता हूं कि किसी भी हालत में इस यात्रा को दिखावा नहीं कहा जा सकता। इतनी अधिक उम्र के व्यक्ति का इतने सारे लोगों को इकट्ठा करना, उनके लिए व्यवस्था करना और 930 किलोमीटर की यात्रा करना-यह कोई छोटी बात नहीं है। उनके इतिहास को देखें तो वे पहले भी लगभग 3500 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। तो फिर इस यात्रा को दिखावा कैसे कहा जा सकता है? लोग आस्था के साथ आ रहे हैं और इससे जुड़ रहे हैं और हम भी उसी भावना के साथ यहां आए हैं।