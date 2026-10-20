‘लंदन से डायमंड रिंग भेजूंगा…’ उज्जैन में सस्ते हीरे के चक्कर में फंसी टीचर, 60 हजार का लगा चूना

बता दें कि हीरा मिल चाल निवासी देवकी यादव को एक अनजान व्यक्ति ने फोन कर बताया कि वह जिस कंपनी का वीडियो देख रही है। वह कम कीमत पर डायमंड रिंग और सोने की ज्वेलरी भेजती है। इसके बाद उन्हें कोरियर बॉय से संपर्क करने को कहा गया। कोरियर बॉय ने 12 हजार रुपए खाते में जमा करवाए। कुछ देर बाद फोन आया कि ज्वेलरी एयरपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी में अटक गई है और उसे छुड़ाने के लिए 48 हजार रुपए और देने होंगे। देवकी ने यह रकम भी जमा कर दी, लेकिन ज्वेलरी नहीं मिली। ठगी का अहसास होने पर उन्होंने देवासगेट थाने में शिकायत की।