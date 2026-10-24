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Ujjain News : “संपत्ति बढ़ा रहे, जमीनों पर कर रहे कब्जा “, देश के 2 बड़े धर्माचार्यों से साधु-संतों के आचरण पर मांगी राय

Ujjain News : धन-संपत्ति बढ़ाने में लगे साधु-संत, सनातन परंपराओं पर भी वरिष्ठ धर्माचार्यों से मांगा समाधान
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उज्जैन

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deepak deewan

Updated: 24 Oct 2026, 8:16 AM IST

Swami Avdheshanand (@AvdheshanandG) ...

Swami Avdheshanand Image- X (@AvdheshanandG) ...

Ujjain News : मोह-माया त्यागने का उपदेश देनेवाले साधु-संत, धन-संपत्ति बढ़ाने में लगे हैं। मठ, आश्रमों के लिए सरकारी पैसा मांगा जा रहा है, जमीनों का अवैध कब्जा किया जा रहा है। साधु संतों के ऐसे आचरण पर उज्जैन में चिंता जताई गई है। अखिल भारतीय पुजारी महासंघ ने इस संबंध में देश के 2 बड़े धर्माचार्यों से राय मांगी है। महासंघ ने सनातन धर्म के त्योहारों के स्वरूप में आ रहे बदलावों, परंपराओं के उल्लंघन और अन्य धार्मिक विषयों पर भी चिंता जताते हुए जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरि महाराज तथा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को पत्र लिखकर शास्त्रीय समाधान मांगा है। महासंघ के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष पं. महेश पुजारी द्वारा भेजे गए इस पत्र में संतों की भूमिका और धार्मिक आयोजनों की प्रामाणिकता को लेकर मुख्य बिंदु उठाए गए हैं।

संतों की कार्यशैली पर सवाल:

सिंहस्थ के दौरान मठ-आश्रमों के लिए सरकारी सहायता मांगने, संतों द्वारा धन संग्रह कर व्यापार चलाने तथा सरकारी भूमियों पर अतिक्रमण को अनुचित बताते हुए जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरि महाराज तथा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से इस पर रुख स्पष्ट करने को कहा गया है। पत्र में उज्जैन के स्थानीय संतों- महामंडलेश्वरों द्वारा रावण दहन पर कोई स्पष्ट जवाब न दे पाने पर भी टिप्पणी की गई है।

अखिल भारतीय पुजारी महासंघ ने देश के दोनों प्रमुख धर्माचार्यों से इन विषयों पर शास्त्रीय मत जारी करने का आग्रह किया है ताकि सनातन धर्म की सही जानकारी जन-सामान्य तक पहुंच सके। इनमें नवरात्रि में गरबा के बारे में भी प्रश्न पूछा गया है।

धर्माचार्यों से पूछे गए प्रमुख सवाल

  1. गणेश उत्सव: गणेश स्थापना से विसर्जन तक का सही शास्त्रीय प्रमाण क्या है?
  2. दुर्गा नवरात्रि (गरबा): नवरात्रि में गरबा खेलने की प्रथा कितने दिन होनी चाहिए?
  3. रावण दहन: रावण वध की तिथि, रावण दहन का शास्त्रीय आधार तथा दुर्योधन-दुशासन के कुकृत्यों की तुलना में केवल रावण दहन के औचित्य पर स्पष्टता।

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24 Oct 2026, 8:16 AM IST

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