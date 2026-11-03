एमपी में दिवाली के त्यौहार को लेकर एडवाइजरी जारी, सभी कलेक्टरों को दिए गए दिशा-निर्देश

MP Diwali Advisory: दीपावली पर आतिशबाजी से होने वाली बर्न इंजरी के मामलों को देखते हुए मध्यप्रदेश में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने कलेक्टरों को बचाव के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जारी कि गए आदेश में कहा गया है कि अस्पतालों में पटाखों से झुलसने वाले मरीजों के इलाज की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। विभाग ने अवैध रूप से बनाई जाने वाली कार्बाइड गन के इस्तेमाल से होने वाली चोटों पर भी चिंता जताई है। इसके साथ ही बर्न इंजरी से बचाव के लिए आमजन को जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं। अस्पतालों में ऐसे मरीजों के प्राथमिक प्रबंधन और उपचार पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है।