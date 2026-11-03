भोपाल में भाजपा का शक्ति प्रदर्शन, राजनाथ सिंह के साथ सड़क पर होंगे मोहन यादव, 1 लाख लोग होंगे साथ!

Bhopal News :मध्य प्रदेश के अलग-अलग शहरों से चल रही भारतीय जनता पार्टी की 'लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ' यात्रा बुधवार को राजधानी भोपाल में बड़े पैमाने पर पदयात्रा निकालने जा रही है। इस पदयात्रा में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के साथ केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल समेत प्रदेश भाजपा के कई पदाधिकारी और मंत्री शामिल होंगे। पार्टी इस आयोजन के जरिए राजधानी में बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। पार्टी के दावे के अनुसार, इस पदयात्रा में करीब एक लाख लोगों के शामिल होने का लक्ष्य रखा गया है।