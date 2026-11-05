केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी मध्यप्रदेश से निर्विरोध राज्यसभा सांसद निर्वाचित

हरदीप सिंह पुरी ने 31 अक्टूबर को भोपाल में राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया था। राज्यसभा की सीट के लिए हरदीप सिंह पुरी के अलावा दो निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी पर्चे दाखिल किए थे जिनमें कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार राजकुमारी लोहानी भी शामिल थे, इन दोनों उम्मीदवारों के नामांकन जांच के बाद मंगलवार को ही खारिज कर दिए गए थे जिसके बाद हरदीप सिंह पुरी की जीत का रास्ता साफ हो गया था और गुरुवार (5 नवंबर) को रिटर्निंग ऑफिसर ने हरदीप सिंह पुरी के निर्विरोध निर्वाचित होने की घोषणा कर दी।