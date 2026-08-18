18 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रतलाम

एमसीएच में दो साल बाद लिफ्ट चालू

जिला अस्पताल की मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य इकाई (एमसीएच) में गर्भवती महिलाओं, नवप्रसूताओं और गंभीर मरीजों को ऊपरी मंजिलों पर आने-जाने में अब होगी सुविधा। लिफ्ट के बंद होने के कारण मरीजों और उनके परिजनों को सीढिय़ों का उपयोग करना पड़ता था।
2 min read
Google source verification

रतलाम

image

Gourishankar singh Jodha

Aug 18, 2026

MCH ratlam lift news

जिला अस्पताल की मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य इकाई (एमसीएच) में गर्भवती महिलाओं, नवप्रसूताओं और गंभीर मरीजों को ऊपरी मंजिलों पर आने-जाने में अब होगी सुविधा। लिफ्ट के बंद होने के कारण मरीजों और उनके परिजनों को सीढिय़ों का उपयोग करना पड़ता था।

रतलाम। अस्पताल आने वाली गर्भवती महिलाओं, नवप्रसूताओं और गंभीर मरीजों को ऊपरी मंजिलों तक आने-जाने में हो रही अत्यधिक असुविधा से अब बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि जिला अस्पताल की मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य इकाई (एमसीएच) में पिछले दो वर्षों से बंद पड़ी मुख्य लिफ्ट को मरम्मत के बाद अब फिर से संचालित कर दिया है।

लिफ्ट के बंद होने के कारण मरीजों और उनके परिजनों को सीढिय़ों का उपयोग करना पड़ता था, जो विशेषकर शारीरिक रूप से कमजोर और गंभीर रोगियों के लिए बेहद कष्टप्रद था। सिविल सर्जन एपी सिंह के निरंतर प्रयासों के चलते इस महत्वपूर्ण समस्या का तत्काल संज्ञान लिया गया। उनके निर्देश पर लिफ्ट की आवश्यक तकनीकी जांच की गई, सुरक्षा मानकों का परीक्षण किया गया और समुचित रखरखाव कार्य पूर्ण करने के बाद इसे मरीजों व उनके परिजनों के लिए विधिवत शुरू कर दिया गया है।

कलेक्टर के मार्गदर्शन में हुआ कार्य
सिविल सर्जन एपी सिंह ने बताया कि कलेक्टर अजय कटेसरिया के मार्गदर्शन में यह कार्य संभव हो पाया है। उन्होंने स्वीकार किया कि लिफ्ट का लंबे समय से बंद रहना मरीजों के लिए बेहद कष्टदायी था, जिसे कलेक्टर के निर्देशन व सहयोग से सुचारु किया गया है। अस्पताल प्रबंधन ने भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने, इसके लिए लिफ्ट के नियमित रखरखाव की स्थायी व्यवस्था की है।

लिफ्ट का उपयोग निर्धारित नियमों के अनुसार करें
लिफ्ट चालू होने से अब स्ट्रेचर और व्हीलचेयर के माध्यम से मरीजों के आवागमन में काफी सुगमता आएगी, जिससे आपातकालीन स्थितियों में भी त्वरित सेवा मिल सकेगी। अस्पताल प्रबंधन ने आमजन और मरीजों से आग्रह किया है कि वे लिफ्ट का उपयोग निर्धारित नियमों के अनुसार करें एवं अस्पताल परिसर में स्वच्छता बनाए रखने में अपना सहयोग प्रदान करें।

मरीजों के लिए लिफ्ट का महत्व
मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य इकाई में लिफ्ट का चालू होना मरीजों के लिए अपूर्व सुविधा है। गर्भवती महिलाओं, नवप्रसूताओं और गंभीर रोगियों को ऊपरी मंजिलों पर ले जाने में यह सहायक होती है। आपातकालीन स्थितियों में त्वरित चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए भी लिफ्ट अत्यंत आवश्यक है। यह मरीजों के साथ-साथ अस्पताल स्टाफ और परिजनों के शारीरिक श्रम को कम करती है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होता है। लिफ्ट सुविधा से अस्पताल परिसर में आवागमन सुगम और सुरक्षित बनता है।

हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल पत्नी को सौंपी बेटे की कस्टडी

ये भी पढ़ें
Rajasthan High Court Upholds Life Term for Father in Minor Daughter Rape Case Orders 7 Lakh Compensation

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

18 Aug 2026 10:47 pm

Published on:

18 Aug 2026 10:40 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / एमसीएच में दो साल बाद लिफ्ट चालू

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का टाइम-टेबल जारी

GPSC Exam 2026
रतलाम

तीसरे सावन सोमवार पर मथुरी क्षेत्र में जलाभिषेक

datia news
रतलाम

सेजावता में हरियाली यात्रा, बच्चों ने किया पौधारोपण

datia news
रतलाम

नारी शक्ति ने की वृक्षों की पूजा, हरियाली यात्रा संपन्न

datia news
रतलाम

पेज एक की फ्लायर – 220 केवी से साढ़े नौ किलोमीटर 33 केवी लाइन लाने का जिम्मा अब एमपीआईडीसी का

datia news
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.