हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल पत्नी को सौंपी बेटे की कस्टडी

शनिवार-रविवार मिलने का होगा अधिकार

हाईकोर्ट में मासूम बच्चे की मां ने ये हेबियस कॉर्पस की याचिका दायर की थी। जिसमें बताया गया था कि बच्चे के पिता से उनका वैवाहिक विवाद चल रहा है और तलाक का केस भी नीमच फैमिली कोर्ट में लंबित है। कोर्ट में मौजूद रिकॉर्ड में बताया गया था कि मां ने पहले फैमिली कोर्ट में सहमति दी थी कि बच्चा पति के पास रहेगा और उसे शनिवार-रविवार मिलने का अधिकार होगा। हाईकोर्ट में उसने दावा किया कि यह बयान उससे दबाव में दिलवाया गया था।