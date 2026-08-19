Ratlam News: खरीदने के 18 दिन बाद ई-स्कूटी में विस्फोट, मां और दो बेटियां झुलसीं

कनेरी रोड स्थित विंध्यवासिनी कॉलोनी में बुधवार तड़के इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक जोरदार विस्फोट हुआ और घर में आग लग गई। हादसे में घर में सो रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बिंदुकुंवर (36) और उनकी दो बेटियां अंतिमकुंवर (16) व विजयलक्ष्मी (19) झुलस गईं। आग की चपेट में आने से घर में रखा अधिकांश घरेलू सामान भी जलकर खाक हो गया। आग लगने के बाद तीनों घर में ही घिर गई और करीब 10 मिनट तक अंदर ही रहीं। बड़ी बेटी विजयलक्ष्मी ने सीढ़ी से चढ़कर टॉवर का दरवाजा खोला और बहन और मां को ऊपर ले गई, और फिर पड़ोसी की छत के सहारे तीनों नीचे उतरे।