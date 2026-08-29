रतलाम का रोहित अब नहीं लेगा दूसरों की मदद

हितग्राहीमूलक योजनाओं का मंच से सीधे हितलाभ प्रदान, युवा उद्यमियों ने साझा किए अनुभव

मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के अंतर्गत शनिवार को अलकापुरी स्थित कम्युनिटी हॉल (अटल सभागृह) में मुख्यमंत्री जन विश्वास शिविर आयोजित किया गया। शिविर में जनसंवाद के माध्यम से नागरिकों की समस्याएं सुनी गईं तथा संबंधित अधिकारियों द्वारा मौके पर ही समस्याओं के निराकरण की कार्रवाई की गई। शिविर का उद्देश्य आमजन को शासन की योजनाओं और सेवाओं का लाभ सहज एवं सरल रूप से उपलब्ध कराना रहा। शिविर में नगर निगम अध्यक्ष मनीषा शर्मा, विकास प्राधिकरण अध्यक्ष मनोहर पोरवाल, एल्डरमैन प्रभु नेका, डीआईजी निमिष अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक अमित कुमार, रतलाम शहर आयुक्त अनिल भाना, रतलाम शहर एसडीएम तरुण जैन सहित जनप्रतिनिधि, जिलाधिकारी, अधिकारी-कर्मचारी, आम नागरिक एवं पत्रकार उपस्थित रहे।