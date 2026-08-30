कहीं पुतले का सहारा तो कहीं सद्बुद्धि‌ यज्ञ में आहुतियां

रतलाम. बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों के विरोध में कांग्रेस नेता अब सडक़ पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे हैं। गैस सिलेंडर से लेकर शक्कर के दामों में बढ़ोतरी से हर कोई परेशान हैं। इसी बात को आम जनता तक पहुंचाने के लिए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी एक और दो ने शहर में सुबह और शाम को दो अलग-अलग आंदोलन किए। राम मंदिर क्षेत्र में ब्लॉक एक ने महंगाई का पुतला फूंका ब्लॉक दो की इकाई ने सुभाषनगर चौराहे पर हनुमान मंदिर के सामने केंद्र सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ करके आहुतियां दी गई।