Ratlam News : अब इनकम टैक्स की इंट्री, खंगालेगी नोटों की आय का पूरा रिकार्ड

रतलाम.नामली के पंचेड़़ फंटे के यहां शनिवार की शाम को बिना नंबर की कार से 73 लाख 72 हजार से ज्यादा की जब्त नकदी मामले में अब आयकर विभाग की इंट्री होने वाली है। पुलिस प्रशासन ने इतनी मात्रा में नकदी पाए जाने पर आयकर विभाग के इंदौर कार्यालय को सूचना के साथ पत्र भी दे दिया है। रविवार को अवकाश होने से विभाग से अभी इसका कोई जवाब नहींं आया और न ही कोई अफसर इसकी जांच करने आया किंतु सोमवार या इसके बाद किसी भी दिन आयकर के अफसर नामली पहुंचकर पूरे मामले को अपने हाथ मे ले सकते हैं। रात में कार चालक के वकील भी थाने पहुंच चुके थे। देर रात तक थाने पर यह मामला गर्माता रहा। रात में ही पुलिस ने वकील के साथ कार और कार चालक मिजान खान को रवाना कर दिया था।